Ośmiolatka postrzelona metalowymi kulkami na szkolnym boisku. Dwóch mężczyzn aresztowanych

Ośmioletnia dziewczynka znajdowała się w czwartek na szkolnym boisku, gdy nagle poczuła ból w klatce piersiowej. Okazało się, że została postrzelona metalowymi kulkami. Policja w sobotę poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie trzech osób. Dwie z nich usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu. Funkcjonariusze nie wykluczają, że takich ataków w okolicy mogło być więcej i apelują do ewentualnych poszkodowanych o zgłoszenie się.

Do zranienia dziewczynki doszło w czwartek przed południem na boisku szkolnym na osiedlu Lecha w Poznaniu. Uczennica szkoły podstawowej przebywała wraz z grupą innych dzieci pod opieką pedagogów. W pewnym momencie poczuła ból w klatce piersiowej. Dziecku została udzielona pomoc, a potem przetransportowano je do szpitala. Obrażenia dziecka, jak informują służby, okazały się niegroźne. Dziewczynka ze szpitala pojechała z rodzicami do domu.