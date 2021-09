Miał zabić, a później przez niemal miesiąc mieszkać ze zwłokami. Sąd skazał go na 10 lat więzienia

Sąd Okręgowy w Poznaniu - po jednej rozprawie - wydał wyrok w procesie Przemysława H., oskarżonego o zabójstwo na Wildzie. Mężczyzna miał zabić swojego kolegę uderzając go siekierą w głowę. Potem przez około miesiąc mieszkał z jego ciałem. Sąd skazał H. na 10 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Proces ruszył w środę rano. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok po zaledwie jednej rozprawie. Jak powiedziała PAP Katarzyna Błaszczak z biura prasowego poznańskiego sądu okręgowego, ten uznał winę Przemysława H. i skazał go na karę 10 lat pozbawienia wolności. Rozstrzygnięcie nie jest prawomocne.

Do zdarzenia doszło pod koniec 2020 roku. Ciało 44-letniego Roberta K. znaleziono w mieszkaniu na poznańskiej Wildzie. Jego zwłoki był już w stanie znacznego rozkładu.

Prokuratura oskarżyła o zabójstwo jego kolegę - Przemysława H. Mężczyzna przyznał się do winy. Mężczyźni - jak ustalili śledczy - znali się od 2018 roku. Jak mówił H., poznali się w parku, razem pili piwo. Robert K. miał potem poprosić oskarżonego o to, by mógł się u niego zatrzymać na kilka dni, zanim sobie "czegoś nie znajdzie". Potem - według relacji oskarżonego - miało dochodzić do awantur między mężczyznami. Przemysław H. podkreślał, że był zastraszany i terroryzowany przez Roberta K.

Miał grozić mu siekierą

Proces Przemysława H. ruszył w środę przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. 59-latek przyznał się do dokonania zabójstwa, ale podkreślił, że zbrodni dokonał w obronie własnej. - Stało się to bardzo szybko, nawet nie wiem, kiedy i jak. Robert przyszedł do mnie pijany, jakby pod wpływem narkotyków, groził, że mnie zabije - wyjaśniał mężczyzna.

I dodawał, że wpuścił znajomego do domu, bo ten groził, że rozwali mu drzwi. Robert K. miał trzymać w ręku siekierę. - Machał mi tą siekierą przed głową. Jak go wpuściłem, to go nie poznawałem, był jakiś nerwowy, pod wpływem jakiś środków. Nie wiedziałem, co się dzieje, a on machał mi tą siekierą przed głową, zamierzał się na mnie - mówił w sądzie oskarżony. Jak tłumaczył, próbował wtedy wyjść z mieszkania. - Robert nie pozwolił mi wyjść, kazał mi wejść do pokoju i siąść na fotelu, cały czas wymachując tą siekierą. Między tymi atakami zrobił sobie przerwę, żeby się napić piwa i zapalić papierosa. Ja byłem bardzo zdenerwowany i wtedy chwyciłem tę siekierę i go uderzyłem. Uderzyłem go w głowę, ale jakby chciał się na mnie rzucić i z tych nerwów uderzyłem go jeszcze raz - relacjonował H. I - przed sądem - dodawał: - Nie pamiętam, czy uderzyłem go obuchem czy ostrzem, to były takie nerwy. Potem on się osunął, uderzył jeszcze głową o ścianę i upadł. Ja wyszedłem z domu, było ciemno. On się nie ruszał.

Oskarżony: od śmierci K. do zatrzymania przez policję mogły minąć trzy tygodnie

Gdy wrócił, stwierdził, że jego kolega nie żyje. Ciało kolegi - jak opisywał - zaciągnął do łazienki, a siekierę zawinął w zakrwawioną kołdrę i wyrzucił do kosza na śmieci. Później nie korzystał z łazienki, mył się w kuchni. Jak powiedział w sądzie, od tego zdarzenia do jego zatrzymania przez policję mogły minąć trzy tygodnie. - Przykro mi, że to się stało, bardzo tego żałuję - powiedział w sądzie oskarżony. Przeprosił także rodzinę Roberta K., jego siostry były wtedy obecne na sali rozpraw.

Siostra ofiary: przeklinam dzień, w którym poznał oskarżonego

Siostra Roberta K. powiedziała w sądzie, że ostatni raz brata widziała w dniu zbrodni. Jak mówiła, przyszedł tego dnia do domu, nie był pijany. - Mój brat miał rodzinę, miał ojca, który go kochał, miał siostry. To nieprawda, że nie miał, gdzie się podziać. Przeklinam dzień, w którym poznał oskarżonego - mówiła kobieta.

Jak dodała, wiedziała, że mieszkał u Przemysława H. - Ten pan bywał też u nas w domu. Ojciec dawał bratu jakieś pieniądze, z tego, co wiem to Robert wynajmował tam pokój. Dostawał też jedzenie - tłumaczyła.

Twierdziła też, że jej brat nie brał narkotyków. - Jedyne co brał to tabletki przeciwbólowe na migrenę, bo miał ciężkie migreny. To była połowa listopada. Przyszedł wtedy do ojca po tę nieszczęsną siekierę. Powiedział ojcu, że musi porąbać stare meble. I tego dnia był trzeźwy – relacjonowała siostra zabitego mężczyzny. Następnego dnia telefon K. nie był już aktywny. Kiedy mężczyzna nie odwiedził rodziny w święta, zgłoszono jego zaginięcie. Kobieta przyznała, że ojciec utrzymywał jej brata. Dodała, że brat miał problem alkoholowy, rodzina miała rozważać umieszczenie go w specjalnym ośrodku, aby mu pomóc.

Autor:FC/ tam

Źródło: PAP, TVN 24 Poznań