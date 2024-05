Ciężarna klępa zawisła na płocie. Próbowali uratować chociaż cielę

Matka nie przeżyła, ale cielak miał jeszcze szanse

W czwartek rano u zwierzęcia pojawił się odruch ssania. Łoszakowi podano siarę, a następnie przewieziono go do zagrody wolnościowej dla dzikich zwierząt w Nadleśnictwie Grodziec. - To była dla nas trudna i nietypowa interwencja. Wielu zwierzętom już pomogliśmy, ale z łosiem jeszcze nie mieliśmy do czynienia - dodaje Radosław Namyślak.