Trzy akcje ratunkowe na Zatoce Gdańskiej, utonął 46-latek

Kolejna akcja, do której ratownicy przystąpili w drodze powrotnej, niestety zakończyła się tragicznie. - Około godziny 12:30 dyżurny puckiej policji został powiadomiony o utonięciu mężczyzny. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży we Władysławowie. Przebywający na plaży turyści wyciągnęli z wody 46-letniego mężczyznę - przekazała aspirant sztabowy Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.