Szczecin. Ich dom runął po eksplozji. Pomoc zapowiada miasto i wojewoda, sprawę bada prokuratura

"Dom taty został całkowicie zniszczony"

Dom po wybuchu runął. Rannych zostało siedem osób. Jak przekazała Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci w wieku siedmiu i trzech lat. To dziewczynki, jedna z urazem głowy, druga z poparzeniem kończyn. Pozostałych pięcioro poszkodowanych to osoby dorosłe w w wieku 30-61 lat, głównie z poparzeniami i urazami kręgosłupa.

Pomoc dla poszkodowanych

- Tutaj musi być wniosek prezydenta miasta, mam nadzieję, że on zaraz rano w poniedziałek wpłynie. Moje służby są w kontakcie z MOPR-em (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - red.), z miastem. Jeżeli ten wniosek tylko wpłynie, to myślę, że w ciągu jednego dnia ten wniosek rozpatrzymy i to jest kwota 4800 złotych z budżetu wojewody i 1200 złotych z budżetu miasta, łącznie 6 tysięcy na tą doraźną pomoc. To jest ta pierwsza pomoc, która jest najszybciej i można ją w ciągu jednego dnia uruchomić - tłumaczył Bogucki.