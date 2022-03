Statek SMP Novodvinsk pod rosyjską banderą opuścił szczecińską stocznię

Należący do rosyjskiego armatora SMP Novodvinsk jest na Bałtyku i kieruje się do portu w Petersburgu. Tak wynika z danych serwisów, które pokazują lokalizację jednostek morskich. Według nich, statek transportowy w czwartek miał opuścić port w Szczecinie. Potwierdza to informator "Gazety Wyborczej", która również napisała o tym, że Novodvonsk opuścił stocznię w stolicy Zachodniego Pomorza.