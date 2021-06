Wypadek podczas rajdu. Samochód wypadł z drogi i uderzył w dwie osoby

Do wypadku doszło w sobotę w okolicach miejscowości Nowy Młyn (woj. warmińsko-mazurskie) na odcinku specjalnym Wieliczki. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że załoga węgierska na prostym odcinku wypadła z drogi i uderzyła w dwie osoby obserwujące rajd: kobietę i mężczyznę. Kobieta została przewieziona do szpitala w Suwałkach, a mężczyzna do szpitala w Ełku- przekazał asp. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.