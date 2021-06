"Nic nie umiecie, ale od zabijania specjalistki". Wykładowczyni miała obrażać studentki podczas zajęć

Domagają się zwolnienia wykładowczyni

Wykładowczyni ma nazywać je "bezczelnymi babami" czy "betonem". O tych, które jako logo mają symbol Strajku Kobiet, mówi "specjalistki od zabijania". Na nagraniach z zajęć słychać także, że wyraża na przykład opinie: "Co to jest za matka, która zabija własne dziecko, co to za kobieta, która nie wie jaką ma płeć" czy "Proszę nie epatować waszym chorym podejściem do życia i uważaniem, że zabijanie jest normą". Namawia za to, by studentki czytały encykliki Jana Pawła II.