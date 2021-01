"Zorganizowali prezentację garnków", zaprosili seniorów. Policjanci wylegitymowali 25 osób

Pracownicy firmy oferującej do sprzedaży sprzęt AGD, mimo obowiązujących obostrzeń, zaprosili na spotkanie mieszkańców Gdańska, dla których zorganizowali prezentację garnków - informuje policja. Na spotkanie przyszli głównie seniorzy. Pokaz przerwali policjanci. Wylegitymowali 25 osób. Do sądu skierują wnioski o ukaranie organizatorów prezentacji.

- Okazało się, że we wskazanym przez zgłaszającego miejscu nie ma wesela, ale trwa spotkanie marketingowe, zorganizowane przez firmę zajmującą się dystrybucją sprzętu AGD. W pomieszczeniu policjanci zastali osoby prowadzące spotkanie, podczas którego prezentowano garnki oraz kilkunastu mieszkańców Gdańska w wieku między innymi 75, 69 i 65 lat, czyli osoby szczególnie narażone na zakażenie - mówi st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej w Gdańsku.

Wnioski o ukaranie trafią do sądu

Oficer prasowa dodaje, że policjanci zebraną w tej sprawie dokumentację przekażą pod ocenę pracownikom sanepidu. - Oprócz tego skierują również do sądu wnioski o ukaranie organizatorów spotkania, którzy nie zastosowali się do obowiązujących zakazów i nakazów. Za to wykroczenie grozi kara nagany lub grzywny - mówi Kamińska.