"To już trwa rok. Potrzebujemy jakiejś perspektywy, nie możemy być otwierani na próbę"

Ostatni weekend na Pomorzu można spędzić jeszcze na zakupach w galeriach handlowych, w kinach lub muzeach. Od 13 marca wracają obostrzenia. - To już trwa rok. Ja wiem, że też się zmieniają warunki, ale my potrzebujemy jakiejś perspektywy, my nie możemy być otwierani na próbę - komentuje Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowych obostrzeniach w województwie pomorskim, które obowiązywać będą od 13 do 20 marca. Teraz zaczął się, więc ostatni weekend, kiedy będzie można zrobić nie tylko spożywcze zakupy w galeriach handlowych oraz odwiedzić między innymi kina i muzea. Za tydzień zamknięte zostaną również między innymi hotele, baseny i obiekty sportowe.

Ostatnie bilety na spektakle w sobotę i niedzielę sprzedaje jeszcze Opera Bałtycka. Jak piszą pracownicy w mediach społecznościowych, "to ostatnia szansa na spotkanie na żywo, stacjonarnie" w operze.

- Jestem rozgoryczony takim rodzajem pewnego chaosu decyzyjnego. To już trwa rok. Ja wiem, że też się zmieniają warunki, ale my potrzebujemy jakiejś perspektywy, my nie możemy być otwierani na próbę - mówi Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Są osoby, które ostatni weekend bez dodatkowych obostrzeń wykorzystują na zakupy w galeriach handlowych.

- Zwłaszcza przed okresem wielkanocnym szkoda, że tak będzie. Myślę, że ludzie nagle hurtem przyjdą do galerii i to w niczym nie pomoże - komentuje decyzję jeden z mężczyzn.

- Jeśli jest to konieczne, to jest to dobra decyzja. Jeżeli ludzie nie potrafią przestrzegać warunków, to trudno, robią co muszą – mówi z kolei kobieta.

Do Warmii i Mazur dołącza Pomorze

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazano w piątek, że rozpędza się trzecia fala pandemii COVID-19, wciąż odnotowywany jest znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Dodano, że szczególnie trudna sytuacja jest w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.

"Podjęliśmy decyzję o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłużeniu obostrzeń na Warmii i Mazurach. Nowe zasady będą obowiązywały od 13 marca do 20 marca. Istotną zmianą będzie wprowadzenie nauki mieszanej w klasach I-III szkół podstawowych w tych regionach. W pozostałych województwach przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca" - poinformowano. Podkreślono, że od wielu dni mamy do czynienia ze stałym wzrostem zakażeń.

"W ciągu ostatniego tygodnia zwiększyło się obłożenie łóżek covidowych. Z danych wynika, że ostatniej doby odnotowano ponad 15,8 tys. zakażeń – to o ponad 4 tys. więcej przypadków niż tydzień wcześniej" - wskazano. "Najgorzej – jeśli chodzi o średnią dzienną liczbę zachorowań na 100 tys. mieszkańców – sytuacja wygląda w województwach: warmińsko-mazurskim i pomorskim. Na Warmii i Mazurach średnia ta wynosi 57,4, na Pomorzu zaś – 44,6, a dalsza dynamika zachorowań jest niekorzystna. To dlatego podjęliśmy decyzję, żeby wprowadzić szczególne zasady bezpieczeństwa w tych regionach kraju" - podkreśla KPRM.

Kancelaria dodaje, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim będą obowiązywały do 12 marca.

"Od 13 marca do Warmii i Mazur dołącza także Pomorze – tutaj również zaczną obowiązywać ostrzejsze zasady sanitarne" - czytamy.

Nowe obostrzenia to:

- nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 szkół podstawowych, - zamknięte hotele; - ograniczona działalność galerii handlowych; - zamknięte teatry, kina, muzea, galerie sztuki, kasyna; - zamknięte baseny, sauny, solaria, obiekty sportowe.

Takie restrykcje obowiązują od 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim. W tym regionie zostały przedłużone do 20 marca.

