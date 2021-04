Samochód leżał na torach, w środku nikogo nie było

Policjanci dostali zgłoszenie o dachowaniu samochodu. Kiedy pojechali na miejsce zobaczyli bmw leżące na torach, w środku nikogo nie było. - Wszystko wskazuje na to, że taką niebezpieczną "wycieczkę" urządziło sobie dwóch szesnastolatków. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny - informują.

- Interweniujący policjanci zastali bmw, faktycznie leżące na jednym z torowisk na dachu. Mając wiedzę o oddalających się osobach, ruszyli w ich kierunku. Policjanci bardzo szybko dotarli do "zbiegów". Okazali się nimi dwaj 16-letni chłopcy - przekazała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Według wstępnych ustaleń policji, kiedy doszło do kolizji nastolatkowie wystraszyli się i dlatego uciekli. Nic poważnego im się nie stało.

"47-latek pożyczył auto nastolatkom"

- Patrol dotarł również do właściciela pojazdu. Policjanci potwierdzili, że ten użyczył po prostu swoje auto nastolatkom. 47-letni mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 złotych za to, że dopuścił do prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień - dodaje Drobniecka.