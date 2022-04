17 tysięcy ton rur przypłynęło do Gdańska. Posłużą do budowy gazociągu Baltic Pipe

Z Grecji do portu w Gdańsku przypłynęły części do budowy gazociągu Baltic Pipe. To pierwszy z dwóch takich transportów. Jak podkreślają przedstawiciele portu, rozładunek wymaga dużo ostrożności.

Dostarczone w poniedziałek rury ważą 17 tysięcy ton. Drugi taki transport ma dotrzeć do Polski na początku maja. W sumie ładunek, który zostanie dostarczony do Portu Gdańskiego, będzie ważył 33 tysiące ton. Jedna rura mierzy 16 metrów, ma metr średnicy i waży od sześciu do siedmiu ton.

- Jest to ładunek unikalny, trzeba do niego podchodzić z dużą uwagą – mówi Anna Drozd z biura prasowego gdańskiego portu.

Budowa Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz trzy miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii.

Ma być gotowy do przesyłania pierwszych ilości gazu 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

