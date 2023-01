60 panien młodych zostało bez sukien ślubnych, bo zakład nagle się zamknął. "Był jeden wielki płacz"

Do końca miała przyjmować zlecenia

Jednocześnie właścicielka salonu zapewnia: "Jeśli sytuacja finansowa ulegnie poprawie, powrót do realizacji umowy będzie dla mnie priorytetem. Jest mi niewymownie przykro z powodu tego co się stało. Szczerze przepraszam i żałuję, że stawiam panią w tak niekomfortowej sytuacji, jednakże okoliczności, które do niej doprowadziły, nie są spowodowane przez mnie".

Przepadło ponad 100 tysięcy złotych

Ostatnia klientka, do której dotarliśmy, była w salonie 7 stycznia. W sumie - na 60 kobiet - zaliczki wyniosły ok. 130 tys. zł.

Bez sukni przed ślubem

- Jest to szokujące, bo sukienka, która mi się naprawdę podobała to już jej nie założę. Zostałam równo cztery miesiące przed ślubem powiadomiona o tym, że nie będzie mojej sukienki. Straciłam ponad 2,5 tysiąca złotych - opowiada z kolei Monika Klamrowska. I dodaje: - Nie mam pojęcia, co zrobię. Obdzwoniłam wiele salonów i dla wszystkich to za mało czasu na uszycie sukni.