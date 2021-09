Dzieci z koronawirusem trafiają do szpitala zakaźnego. Co grozi dziecku choremu na COVID-19

Do gdańskiego szpitala trafiła czteromiesięczna dziewczynka z prawie 40-stopniową gorączką wywołaną infekcją koronawirusową. Rodzice nie byli zaszczepieni. - Gdy lekarze pytają rodziców, czemu są niezaszczepieni, najczęściej słyszą "bo nie" - opowiada w rozmowie z TVN24 Agnieszka Ogrodnik z Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Lekarze ostrzegają, że nie wszystkie dzieci przechodzą COVID-19 łagodnie, a wszystkie może dotknąć zespół pocovidowy.

Czteromiesięczna dziewczynka została przywieziona do szpitala miejskiego w Gdańsku z 40-stopniową gorączką i dusznością. Badania potwierdziły, że zarówno niemowlę, jak i rodzice są zakażeni koronawirusem. Dziewczynka trafiła na oddział pediatrii Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Przez kilka dni jej stan był poważny.

Dopiero w niedzielę – po 10 dniach hospitalizacji – dziecko zostało wypisane do domu. W tym czasie okazało się, że żadne z rodziców nie było zaszczepione przeciw SARS-CoV-2.

Niezaszczepieni dorośli

Na oddziale szpitala zakaźnego jest jeszcze jedno chore na COVID-19 dziecko, czterolatek. Jego stan jest w miarę dobry, planowano, że jeszcze we wtorek chłopiec ma zostać wypisany do domu. On także zaraził się od niezaszczepionych rodziców. Poza tym na oddziale przebywa kilkoro dzieci w kwarantannie.