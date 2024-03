Zaznaczył jednak, że "nie ma żadnego planu odwieszania zasadniczej służby wojskowej obowiązkowej, bo jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która się cieszy ogromnym powodzeniem". - Ponad pięć tysięcy żołnierzy do połowy marca wstąpiło do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, to jest absolutny rekord - przekazał.

Kosiniak-Kamysz: planujemy dobrowolne kursy dla absolwentów szkół średnich

Sprecyzował, że byłoby to nieobowiązkowe. - Ale wydaje mi się, że zainteresowanie patrząc ile osób chce wstąpić do wojska, to wydaje mi się, że zainteresowanie tym będzie ogromne. To by było też oczywiście za pewnym wynagrodzeniem za ten czas służby - dodał.