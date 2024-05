Rozpoczęło się przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przez sejmową komisję śledczą do spraw wyborów kopertowych. Prezes PiS spóźnił się ponad kwadrans na posiedzenie tej speckomisji. Po tym jak złożył wniosek o możliwość rozpoczęcia zeznań od swobodnej wypowiedzi, jej szef Dariusz Joński (Koalicja Obywatelska) nie wyraził na to zgody. Większość członków komisji odrzuciła w głosowaniu, odwołanie Kaczyńskiego w tej sprawie. Prezes PiS jest ostatnim świadkiem, który ma zostać przesłuchany przez tą komisją. Posiedzenie komisji śledczej relacjonujemy na żywo w tvn24.pl.

- Pytania do Jarosława Kaczyńskiego będą polityczne, będziemy pokazywali też zeznania innych świadków, które wskazywały, że to Kaczyński podjął decyzję o wyborach kopertowych - powiedział przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO).

Kaczyński: Ta komisja działa na zasadzie, którą można określić jako paradoksalną. Pełną winę za to, że te wybory się nie odbyły ponosi Koalicja Obywatelska. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ci, którzy są sprawcami różnych deliktów mają tych, którzy chcieli wykonać obowiązek konstytucyjny stawiać w roli oskarżonych. To jest sytuacja sprzeczna z konstytucją i zdrowym rozsądkiem.

Kaczyński : Decyzja została podjęta w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia obywateli, jednocześnie obowiązkiem organizacji wyborów. W innych krajach również przeprowadzano takie wybory. Doszedłem do wniosku, i inni doszli do wniosku, że to jest dobre rozwiązanie dla Polski. Analiza dokumentów wskazuje na jedno: dokonano należytej staranności. Wszystkie działania były przeprowadzone w sposób, który gwarantował, że decyzja premiera była oparta o obowiązujące prawo.

Udział Kaczyńskiego w organizacji wyborów kopertowych

Z kolei były wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin zeznał, że Jarosław Kaczyński konsekwentnie dążył do przeprowadzenia wyborów kopertowych. - Aż do momentu, w którym doszedł do przekonania, że sprzeciw mój i części posłów Porozumienia spowoduje podtrzymanie senackiego weta do ustawy o wyborach kopertowych. Wtedy Jarosław Kaczyński w rozmowie ze mną przychylił się do wycofania się z pomysłu wyborów kopertowych - mówił Gowin.