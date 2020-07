Zalane ulice, konary na drogach. Przez Śląsk przeszły burze

Strażacy z województwa śląskiego do godziny 21. w niedzielę otrzymali 130 zgłoszeń dotyczących skutków burz, jakie przeszły nad regionem. Najwięcej, około 30 zgłoszeń, dotyczyło terenu powiatu żywieckiego – poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej Aneta Gołębiowska.

Lokalne media informowały także o interwencjach strażaków na Śląsku Cieszyńskim i w rejonie Bielska-Białej. Dotyczyły one między innymi usuwania konarów z dróg. Pojawiły się też chwilowe problemy z ruchem na drogach, na których gromadziła się woda.

Strażacy i policjanci uczestniczyli ponadto w akcji wyciągania na brzeg rowerów wodnych z zalewu Poraj w północnej części województwa śląskiego. Wskutek załamania pogody ich użytkownicy nie mogli wrócić do brzegu. Służby pomogły w ściągnięciu dwóch rowerów, na których znajdowało się czworo nastolatków i dwoje dorosłych. Wcześniej właściciel wypożyczalni przyholował do brzegu trzy inne pojazdy.

Zalane ulice i przejazdy pod wiaduktami

W niedzielę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa śląskiego ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 milimetrów, lokalnie do 60 milimetrów oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grad.