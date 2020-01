"Sąd Najwyższy zachował się pragmatycznie"

Obok prawników, którzy dla korzyści sprzedali swoją wiedzę, znaleźli się prawnicy dobrze wykształceni, z charakterami, którzy mimo możliwych represji zrobili, co do nich należało - stwierdził w TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej i były premier. Komentował w "Faktach po Faktach" uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego, dotyczącą zasiadania w składach sędziowskich osób wyłonionych przez nową, wybraną przez polityków Krajową Radę Sądownictwa.

Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał w czwartek uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Wynika z niej, że powinny one wstrzymać się od orzekania.

Były premier i eurodeputowany SLD Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził w "Faktach po Faktach", iż ma "wrażenie, że to było najważniejsze wydarzenie jednokrotne w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości".

- W czasach, w których niemal każdy dzień dostarczał przyzwoitym ludziom i przyzwoitym prawnikom powodów do smutków i zmartwień ze względu na skalę bezprawia, dziejącego się w naszym kraju, mogę powiedzieć, że jestem dumny - powiedział. - Obok prawników, którzy dla rozmaitych korzyści sprzedali swoją wiedzę wyniesioną ze studiów, znaleźli się prawnicy dobrze wykształceni, z charakterami, którzy mimo możliwych represji zrobili, co do nich należało - dodał.