Cztery osoby nie żyją, blisko trzy tysiące zgłoszeń do strażaków. Wichury przechodzą przez Polskę

czytaj dalej

Radosław Sikorski, europoseł, polityk Platformy Obywatelskiej, obraził w środowym wpisie na Twitterze Beatę Kempę, europosłankę Solidarnej Polski. Napisał, by "walnęła się w zatłuszczony łeb". Zareagował w ten sposób na wpis Kempy dotyczący polskiej flagi. "Herr Lord (...) gdybyście dalej rządzili, nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać" - zarzucała mu europosłanka. W czwartek Sikorski przekazał, że jeżeli Kempa wycofa się ze swych słów, on jest gotów zrobić to samo.