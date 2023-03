Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen o ustaleniach pierwszego dnia szczytu UE

- To jest taki specjalnie utworzony fundusz do finansowania zakupów zbrojeniowych, które potem służą do obrony Ukrainy . Polska przeznaczyła część sprzętu, głównie sprzętu starszego, postsowieckiego, na Ukrainę. W to miejsce kupujemy znakomity sprzęt zachodni i produkcji naszej krajowej, jak choćby Kraby czy Rosomaki - mówił Morawiecki.

Do tej pory, dodał, było to dla Polski około 200 milionów złotych. - Ale bardzo dobra wiadomość, za około 2-3 tygodnie chyba, tak nam to tutaj obiecano, będzie to kolejne 200 milionów euro, a więc około miliarda złotych, które przeznaczymy na politykę obronną i to z pieniędzy europejskich - podkreślał szef rządu.