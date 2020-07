- Do naszych działań należy teraz odpompowywanie wody, zabezpieczenie domów. Największe interwencje to zalana zajezdnia tramwajowa, parking galerii handlowej, dużo zalanych ulic i piwnic - wymieniał kapitan Krystian Biesiadecki, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, w województwie śląskim.

- Straszna ulewa była. Jak mieszkamy tu już 45 lat, nie było takiego zdarzenia, żeby nas tak zalało jak teraz - mówiła mieszkanka Czeladzi Alfreda Rzępała. - Cała piwnica zalana jeszcze. Ile się dało, to wypompowane jest, a resztę trzeba jeszcze zbierać i wybierać, i roboty jest tyle jeszcze, że sprzątania i pracy jest na tydzień - dodała Genowefa Polniaczek z Czeladzi.

Liczne interwencje w powiecie wadowickim

Silna burza z obfitymi opadami przeszła w czwartek wieczorem również nad powiatem wadowickim. Doszło do podtopień piwnic. Woda pojawiła się też na drogach. Dyżurny wadowickiej straży pożarnej poinformował, że w ciągu dwóch godzin interweniowali około 40 razy. Lokalny portal informacyjny Wadowice24 podał, że zgłoszenia o zalanych piwnicach napłynęły między innymi ze Świnnej Poręby, Mucharza, Gorzenia i Jaroszowic, gdzie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej musieli ułożyć kilkadziesiąt worków z piaskiem, by zabezpieczyć domy przed wodą. Wdarła się ona do paru nieruchomości.