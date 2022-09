Minister Niedzielski we Lwowie. Odwiedził szpital dla rannych żołnierzy

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wizyty we Lwowie powiedział, że Polska staje się wrotami dla rannych żołnierzy i pacjentów z Ukrainy do całej Europy. Szef polskiego resortu zdrowia wraz z ukraińskim ministrem odwiedził szpital dla rannych żołnierzy. Przypomniał, że na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce otwarty został hub medyczny.

Wraz ze swym odpowiednikiem, ministrem zdrowia Ukrainy Wiktorem Laszką, minister Adam Niedzielski odwiedził szpital dla rannych żołnierzy w Winnikach pod Lwowem oraz podziękował Ukraińcom za ich poświęcenie w wojnie z Rosją.

Minister przypomniał, że dzień wcześniej na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce otwarty został hub medyczny, w którym pacjenci z Ukrainy będą mogli oczekiwać na transport na dalsze leczenie w innych krajach europejskich.

- Polska staje się takimi wrotami dla pacjentów z Ukrainy do całej Europy. Cały ten proces, który zorganizowaliśmy, jest również finansowany przez Polskę, przez kraje Europy i gwarantuje już w tej chwili możliwość transportu tych pacjentów, którzy wymagają długiego leczenia, skomplikowanego leczenia, do dowolnego kraju Europy - powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej z Laszką we Lwowie.

- Ale Polska opiekuje się nie tylko pacjentami. Opiekuje się również wszystkimi, którzy trafili do Polski. Myślę przede wszystkim o kobietach, dzieciach, tak że możecie prowadzić swoją walkę - podkreślił minister zdrowia.

Minister Adam Niedzielski we Lwowie Karina Sało/PAP

Adam Niedzielski podziękował jednocześnie Ukraińcom za to, co robią dla swojego kraju, Polski i Europy. - Przede wszystkim chciałem zwrócić się do naszych przyjaciół Ukraińców z wielkimi wyrazami szacunku - stwierdził.

- Walka, którą prowadzicie, to nie jest walka tylko o Ukrainę, to jest walka również o Polskę, walka o całą Europę. Dlatego staramy się wspierać was wszelkimi środkami, zarówno militarnymi, finansowymi i innymi środkami materiałowymi, a moją rolą jest wsparcie pacjentów, którzy czy w wyniku walki, ale nie tylko, potrzebują kompleksowej pomocy. Dlatego dzięki świetnej współpracy z panem ministrem Wiktorem Laszko udało nam się stworzyć system transportowania pacjentów do Polski i z Polski po całej Europie - powiedział szef polskiego resortu zdrowia.

Minister zdrowia Ukrainy dziękuje Polsce za wsparcie

Ukraiński minister zdrowia wskazał, że dzięki temu systemowi ukraińscy żołnierze, ranni w walkach z Rosją, będą mogli być szybko i w bardzo dobrych warunkach przewiezieni do szpitali w innych krajach.

- Medyczny hub przeznaczony jest dla tymczasowego pobytu Ukraińców, którzy udają się na leczenie za granicą z traumami, które są wynikiem napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - powiedział Laszko.

W czwartek Jasionce otwarto hub medyczny PAP/Darek Delmanowicz

On również dziękował Polsce za wspieranie jego kraju w walce z agresją wojskową Rosji. - Chciałbym podziękować panu Adamowi, jako przedstawicielowi polskiego rządu, za to wspieranie Ukrainy, które odczuwamy we wszystkich sferach, a szczególnie w medycynie, ponieważ z Polski nadchodzi i sprzęt medyczny i leki bezpłatnie - oświadczył.

- Na równi z obywatelami polskimi udziela się pomocy medycznej obywatelom Ukrainy, którzy tam się znajdują, którzy wyjechali w związku z wojną i trafiają tam z bojowymi ranami, poparzeniami i innymi obrażeniami - podkreślił minister zdrowia Ukrainy.

Polska uruchomiła Medevac Hub w Jasionce

Uruchomiony dzień wcześniej Medevac Hub w Jasionce będzie mógł pomieścić 20 pacjentów. Będzie on wykorzystywany do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej oraz między innymi do Norwegii, która do tej pory przyjęła najwięcej pacjentów z Ukrainy. Pacjenci pod opieką służb medycznych będą tu czekać na transport do innego państwa.

W tym celu wykorzystywany będzie specjalny samolot, który będzie lądował i startował z lotniska w Jasionce. Maszyna kursować ma dwa razy w tygodniu i przewozić pacjentów do 18 krajów, które zadeklarowały przyjmowanie chorych z Ukrainy.

