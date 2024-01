Pięć osób, w tym czworo dzieci podtrutych czadem trafiło do szpitala w Toruniu

czytaj dalej

Gdyby taki, jak to pan Pietrzak określił, dowcip, został wypowiedziany gdzieś na drugim końcu świata, byłoby to nadal niestosowne, ale w tym momencie to jest naśmiewanie się czy ironizowanie z największego bólu zadanego Polsce w ostatnich wiekach - powiedział w "Faktach po Faktach" dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Odniósł się w ten sposób do skandalicznych wypowiedzi dotyczących uchodźców, które zostały wygłoszone w ostatnim czasie na antenie Telewizji Republika przez Jana Pietrzaka i Marka Króla.