Grodzki zeznawał przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Zaprzeczył, by Senat robił obstrukcję

Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, zeznając przed sejmową komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych, zaprzeczył, by Senat robił obstrukcję w sprawie ustawy o wyborach korespondencyjnych. Wskazał, że Senat musiał sprawdzić, czy ustawa wypełnia znamiona prawidłowej legislacji.

Podkreślił, że Senat prowadził prace nad ustawą uchwaloną przez Sejm 6 kwietnia 2020 r. "całkowicie zgodnie z prawem, zgodnie z regulaminem Senatu i zgodnie z dobrą praktyką legislacyjną". - Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to niezwykle ważna ustawa. Dlatego została natychmiast skierowana nie do jednej, tylko do trzech komisji senackich. I natychmiast zostały zamówione liczne opinie i ekspertyzy, które spływały do nas w warunkach pandemii, co utrudniało komunikację - powiedział były marszałek Senatu.