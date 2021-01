Dworczyk: nie mamy precyzyjnej informacji, ale dostawy szczepionki będą znacznie zmniejszone

Dostawy szczepionek Pfizer/BioNTech w najbliższych tygodniach będą znacznie zmniejszone. Nie mamy jednak precyzyjnych informacji - powiedział Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19. Uspokajał, że każdy, kto przyjął pierwszą dawkę szczepionki, otrzyma też drugą, niezależnie od zmian w dostawach.

Dworczyk: nie mamy precyzyjnej informacji w sprawie dostaw od Pfizera

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19, powiedział na konferencji prasowej po komunikacie producenta szczepionki, że "nie ma na razie precyzyjnej informacji", o ile zostaną ograniczone dostawy szczepionek do Polski. - Nie mamy informacji poza tą, że w najbliższych tygodniach dostawy będą w sposób znaczący zmniejszone - zaznaczył.

Przypominał, że polski rząd każdą dostawę dzieli na pół. Pierwsza połowa trafia do punktów szczepień, a druga jest przeznaczona na drugą dawkę.

Dworczyk: kiedy dostaniemy oficjalne pismo, będziemy podejmować decyzje

Zaznaczył, że rząd czeka na oficjalną informację od producenta i wtedy "będzie podejmować decyzję co do dalszych działań". Powiedział, że być może ograniczenie dostaw wpłynie na tempo szczepień masowych. - Ale o tym będziemy mogli powiedzieć dopiero po tym, jak Pfizer oficjalnie przedstawi nam, o ile zostaną zmniejszone dostawy - powtórzył szef kancelarii i pełnomocnik do spraw szczepień.