Simon: będę optował za tym, żeby ludzi po 65. roku życia przymusowo zaszczepić

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw szczepień ogłosił na konferencji w poniedziałek, że w związku ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęto decyzję o skróceniu okresu pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19.

Profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powiedział w "Faktach po Faktach", że każdy ruch ma swoje plusy i minusy. - Rozszerzaliśmy zakres szczepionek jako Rada Medyczna doradzając ministrowi zdrowia, premierowi, dlatego, że tych szczepionek nie było i także dlatego, że dla jednej szczepionki Astra Zeneca, przy dłuższym jej rozdziale, odpowiedź immunologiczna na ryzyko rozwoju choroby była nieco większa o kilkanaście procent w stosunku do krótszego szczepienia – wyjaśnił.

Simon: mamy starszych ludzi z wielochorobowością, którzy umierają

Powiedział również, że problemem jest to, że mamy starszych ludzi z wielochorobowością, którzy umierają mimo że przyjęli dwie dawki szczepionki. Dodał, że jest kwestia, czy szczepienia powinny być przymusowe dla ludzi starszych.

- Przecież przymusowe szczepienia są dla dzieci. Przymusowe szczepienia ma każdy Polak jak jedzie do Gambii, Zambii, Senegalu – zauważył. Simon powiedział, że "będzie optował, że jednak ludzi po 65. roku życia trzeba przymusowo zaszczepić".

- Nie chcą, to niech umierają na własne żądanie. Trudno się mówi, ale tragedia nas znowu dotknie. Będziemy mieli jesień średniowiecza z kolei – dodał.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odniósł się do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Powiedział, że "mamy zdecydowanie mniej przypadków". Dodał, że "nawet pozwolimy sobie na tydzień, żeby uporządkować oddział". – Ale są to przypadki ciężkie. Nie tylko starsi ludzie umierają. Ostatnio żegnaliśmy 38-letniego żołnierza, całkowicie zdrowego – mówił.