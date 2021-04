"Trudno uwierzyć, że za relacje między ministrami w rządzie odpowiada system komputerowy"

Nie ma prawa zdarzyć się sytuacja, w której premier nie wie, co robi minister zdrowia czy minister zdrowia nie wie, co pełnomocnik premiera robi w sprawie szczepień - w taki sposób wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Koalicji Polskiej komentował w "Kropce nad i" w TVN24 chaos informacyjny związany z rejestracją na szczepienia. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z PiS przekonywał, że "ta historia nie jest aż tak barwna ani spiskowa, jakby się mogło wydawać".

W nocy ze środy na czwartek, bez zapowiedzi, ruszyły zapisy na szczepienia dla osób od 40. do 59. roku życia, które zgłaszały wcześniej chęć szczepienia. Były one zapisywane na terminy w kwietniu. Jeszcze w czwartek rano szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił w RMF FM, że "w nocy wystawiono e-skierowania dla osób od 40. do 60. roku życia". W rozmowie nie wspominał nic o "usterce w systemie".