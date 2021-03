"Pozwolę sobie nie komentować słów o zielonej wyspie onkologicznej"

Pacjentów onkologicznych jest obecnie znacznie więcej niż było jeszcze rok temu o tej samej porze. I oni trafiają do nas w dużo bardziej zaawansowanym stadium choroby - mówiła w "Faktach po Faktach" doktor Magda Wiśniewska, kierownik Szpitala Tymczasowego w Szczecinie. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, odnosząc się do słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, przekonywał zaś, że "nie ma czegoś takiego jak 'zielona wyspa onkologiczna'".

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, przedstawiając we wtorek w Sejmie informację na temat sytuacji w ochronie zdrowia, powiedział, że " onkologia jako taka, przez cały czas pandemii, nie była dotknięta tą daniną, czy koniecznością wygospodarowania łóżek na walkę z covidem ". - Była otoczona buforem bezpieczeństwa i specjalnymi warunkami działania – zapewnił minister.

– Wiele razy w pytaniach padały zarzuty, że walka z COVID-19 odbywa się kosztem onkologii. Absolutnie chce powiedzieć, że to jest manipulacja. W sensie systemowym onkologia jest zieloną wyspą i nie ma żadnych zakusów, by tworzyć oddziały covidowe, które obsługiwałyby pacjentów nieonkologicznych – powiedział Niedzielski.

"Cały czas goni nas onkologia"

- W tej chwili staramy się myśleć o tym, że istnieją także pacjenci i życie poza COVID-em. Chorzy niestety cierpią na tym, że cały system ochrony zdrowia w tej chwili jest nakierowany przede wszystkim na leczenie koronawirusa. Łóżek ubywa, zabiegów także jest mniej, chociaż stajemy na głowie, rzęsach i innych częściach ciała, by te zabiegi onkologiczne były zawsze priorytetem i mogły się odbywać - mówiła kierownik Szpitala Tymczasowego w Szczecinie.

Jak wskazała, oprócz tego, że jest to szpital tymczasowy, to prowadzi jednocześnie "normalną działalność pozacovidową z prawie stuprocentowym obłożeniem łóżek na wszystkich pozostałych oddziałach". - Staramy się przede wszystkim przyjmować pacjentów onkologicznych i tych z bezporednim zagrożeniem życia - podkreśliła. I dodała: - Cały czas nas goni onkologia.

Zwróciła uwagę, że pacjentów onkologicznych jest obecnie znacznie więcej niż było jeszcze rok temu o tej samej porze. - Oni trafiają do nas w dużo bardziej zaawansowanym stadium choroby niż rok temu. Być może ten strach przed pandemią spowodował, że dostanie się do lekarza było problematyczne. Takich stadiów rozwoju choroby nowotworowej, jakie obserwujemy teraz, ja nie widziałam już dawno - wyznała dr Wiśniewska.

"Onkologia cierpi i to bardzo"

Zaznaczył, że onkologia mogła nie ucierpieć wyłącznie w instytutach onkologii, "które w pierwszej i drugiej fali walki z pandemią były oszczędzone" i nie tworzono tam łóżek covidowych. - Natomiast gdy mówimy o szpitalach takich jak (krakowski - red.) Szpital Uniwersytecki, który zgodnie ze statystykami NFZ jest największym ośrodkiem onkologicznym na terenie Małopolski, to proszę mi wierzyć, że onkologia cierpi i to bardzo - przekonywał gość "Faktów po Faktach".

Jak mówił Jędrychowski, spadek liczby procedur onkologicznych realizowanych w szpitalach jest olbrzymi. - Wynika on wprost z tego, że część oddziałów, które zajmowały się onkologią, została przekształcona w oddziały covidowe, a z drugiej strony to jest kwestia dostępu do łóżek intensywnej terapii - tłumaczył. Podkreślił, że jedno z drugim jest skorelowane.