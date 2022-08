Jaką sumę za respiratory odzyskał resort zdrowia? Joński: wiarygodność ministerstwa jest znikoma

Łączna kwota, którą winien jest handlarz bronią, to 50 milionów złotych - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, komentując czwartkową wypowiedź ministra Adama Niedzielskiego, według którego z kwoty 160 milionów złotych, którą Andrzej I. zalegał resortowi zdrowia, do odzyskania pozostało 20 milionów. Tymczasem według ustaleń "Gazety Wyborczej", I., który nie wywiązał się z umowy na dostarczenie respiratorów dla Ministerstwa Zdrowia, otrzymał kontrakt, mimo że "notorycznie zalegał ze składkami ZUS".

Minister zdrowia: do odzyskania pozostała niewielka kwota 20 milionów złotych

Jak dodał, "z kwoty 160 milionów złotych udało nam się odzyskać 140 milionów złotych, więc mówimy o niewielkiej kwocie 20 milionów złotych, która pozostała do odzyskania". - Cały czas prowadzimy intensywnie dyskusje z Prokuratorią Generalną. (...) Oczywiście, uwzględniając ostatnie informacje prasowe, będziemy dostosowywali naszą politykę dochodzenia wierzytelności do obecnej sytuacji - wyjaśnił.

Joński: wiarygodność Ministerstwa Zdrowia jest znikoma

- Łączna kwota, którą zalega handlarz bronią, to jest 50 milionów złotych. Warto by było rozważyć dodatkowe środki za te respiratory, które on dostarczył, ale one się w ogóle nie sprawdziły, one były nieużytkowane. Gdybyśmy podliczyli, to ta kwota byłaby jeszcze wyższa. Natomiast księgowo - 50 milionów - podkreślił Joński.