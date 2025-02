Sprawa Mateckiego skierowana do komisji etyki

Poseł PiS Dariusz Matecki rejestrował telefonem komórkowym przebieg piątkowych wydarzeń w Sejmie. W oczekiwaniu na przybycie Ziobry poseł nagrywał m.in. dziennikarza "Gazety Wyborczej", który stanowczo się temu sprzeciwiał. Poseł nie chciał jednak wyłączyć telefonu i doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. W pewnym momencie dziennikarz wytrącił Mateckiemu telefon. Po tym zdarzeniu Matecki zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko Czuchnowskiemu.

Hołownia: prezydium zdecydowało o skierowaniu sprawy Mateckiego do komisji

- Można oczywiście mieć swój pogląd na to, kto sprowokował kogo. Ja też go mam. Nie sądzimy intencji czy nie odnosimy się do intencji. Przeprowadziliśmy całą procedurę formalną, komendant zdecydował, a my możemy tylko przyjąć tę decyzję do wiadomości - dodał.