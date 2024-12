"Samolotów ci u nas dostatek, przywieziemy was aferzyści pisowscy"

czytaj dalej

Po wypadku mówił, że to była "konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach", potem prokuratura ustaliła, że to łódzki prawnik Paweł Kozanecki doprowadził do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Jednym z kluczowych dowodów w trwającym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie procesie są zapisy rejestratora danych, czyli tak zwanej czarnej skrzynki w mercedesie oskarżonego. Sąd - jak się dowiedzieliśmy - polecił jednak teraz biegłemu zignorować te dane. Na jakiej podstawie i dlaczego eksperci mówią, że to "niebezpieczny precedens"?