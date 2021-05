Sąd Najwyższy uchylił wyrok ze względu na "wadliwą delegację". Chodzi o sędziego awansowanego przez Ziobrę

Sąd Najwyższy uchylił wyrok, w którego wydaniu brał udział sędzia delegowany przez ministra sprawiedliwości. Według Sądu Najwyższego delegacja ta była wadliwa. - Już widać, że będzie to się wiązało z narażeniem stron na powtórne postępowania sądowe - mówił w rozmowie z TVN24 Bartłomiej Starosta, sędzia ze stowarzyszenia Iustitia.

Do sentencji wyroku dotarł Michał Tracz, reporter TVN24. Informację potwierdził sędzia Michał Laskowski kierujący Izbą Karną w Sądzie Najwyższym. - Sąd Najwyższy uznał, że delegacja sędziego do sądu apelacyjnego była wadliwa, w związku z tym sąd wydający wyrok był nienależycie obsadzony - przekazał Laskowski.

Sędzia z nominacji Ziobry

Izba Karna Sądu Najwyższego rozpatrywała we wtorek kasację złożoną przez prokuratora od wyroku, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Sąd Najwyższy uchylił wyrok, ale nie ze względu na merytoryczne rozpoznanie sprawy. Chodziło o sędziego, który zasiadał w składzie wydającym wyrok w apelacji.

Mowa o sędzim Rafale Puchalskim. To sędzia, który za rządów PiS zrobił zawrotną karierę. Będąc sędzią najniższego szczebla w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, został mianowany przez Zbigniewa Ziobrę na prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie i delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w tym samym mieście. Rafał Puchalski jest również członkiem nowej KRS, wybranej przez polityków.

"Wadliwa delegacja"

Delegacja do Sądu Apelacyjnego dla Puchalskiego podpisana została przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Sędzia Puchalski został 1 lutego 2018 roku delegowany do apelacji "na czas pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego". Tymczasem zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych sędziego można delegować do innego sądu "na czas określony, nie dłuższy niż 2 lata" lub na czas nieokreślony. - W takim trybie nie można było delegować tego sędziego - tłumaczył TVN24 sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.