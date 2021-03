Rzucam na szersze tło

Kolega, który mieszka we Francji, bardzo zirytowany powiedział mi, że już nie może słuchać o pandemii. We Francji nic tylko pandemia i pandemia, i nawet spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Emmanuelem Macronem nie skupiło na sobie należytej uwagi, bo i tak wszyscy gadali o pandemii. Myślał, że w Polsce od pandemii odetchnie. Nic podobnego. W Polsce jest to samo - pisze w felietonie Maciej Wierzyński.