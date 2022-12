"Wywieszenie białej flagi", "jedziemy na rezerwie". Eksperci o walce z inflacją

Wojciechowski: prawdopodobnie prezes Glapiński uważa, że trzeba wywiesić białą flagę

- Z drugiej storny - jak powiedziałem - jest to wywieszenie białej flagi. Bo inflacja jest korzystna dla rządu. Rząd na tym korzysta - wyższe dochody budżetowe, rosną szybciej niż wydatki, które są ponoszone z budżetu państwa. I to jest korzystne dla rządu, w pewnym sensie pomaga rządowi - mówił szef rady gospodarczej Polski 2050. Jego zdaniem "uporczywa inflacja będzie zwalczana uporczywym spadkiem wynagrodzeń".

Gołębicka: jedziemy na rezerwie

Zdaniem Anny Gołębickiej w ramach walki z inflacją "na razie rządzący nie robią nic". My cały czas opowiadamy historię o tym, że to jest putinowska inflacja i że - tak jak katar - sama przyszła i sama przejdzie - stwierdziła.

- Na tle Europy jesteśmy w złej czołówce. Może nie tej dramatycznie najgorszej, ale jeśli opowiadamy o tym, że ta inflacja to nie jest nasza, tylko ta, która przyszła z zagranicy, to trochę przesadzamy. Bo średnia (inflacja) w krajach euro to jest 10 procent, a my mamy 17,4. Czyli pozwoliliśmy sobie na rozwinięcie tej inflacji bardzo wysoko - zwracała uwagę.

Ekonomistka dodała jednak, że "nie ma symptomów, które będą mówił, że ta inflacja wzrośnie, ale to ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a nie wewnątrz". - Ponieważ w tej chwili indeksy cen żywności spadają. Ceny paliw, które są bardzo inflacjotwórcze, też spadają. W tej chwili mamy baryłkę ropy właściwie po cenie sprzed wybuchu wojny na Ukrainie - wyliczała. - Nasze społeczeństwo zubożało, jesteśmy biedniejsi, jedziemy na rezerwie, za moment nie będziemy generować popytu, bo nie będziemy mieli z czego generować tego pobytu - mówiła dalej Gołębicka. Zdaniem ekonomistki trzeba zwrócić też uwagę na to, że "hamuje nam gospodarka". - Nie mamy pieniędzy na konsumpcję, ale nie mamy również pieniędzy na inwestycje, a inwestycje to przyszłość - dodała.