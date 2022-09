Raport w sprawie reparacji. Komentarze zachodnich mediów

Niemiecki dziennik "Bild" odnosząc się do tej publikacji przekazał, że rząd Polski jest najwyraźniej zdecydowany, by w środku wojny otworzyć kolejny front - finansowy, przeciwko Niemcom.

Według przedstawionego raportu Niemcy powinny zapłacić Polsce w ramach reparacji aż ok. 6,2 biliona złotych - pisze "Bild". Dziennik podkreślił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że zanim Polska otrzyma reparacje, będzie musiała przejść przez "długi i trudny" proces. "Z jego punktu widzenia Berlin nie wypłacił jeszcze wystarczająco wysokich odszkodowań za zniszczenia i mordy dokonane w Polsce w czasie ostatniej wojny światowej. W kwestii odszkodowań lepiej potraktowano Francję, Holandię oraz Żydów" – pisze "Bild", zauważając, że polski raport "może nadwyrężyć relacje między Niemcami a Polską oraz nadszarpnąć wzajemne zaufanie".

Kaczyński: to może być długi i trudny proces TVN24

Gazeta odnotowuje opinię lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska , że "politykom PiS nie tyle chodzi o odszkodowania od Niemiec, co o politykę wewnętrzną", a prowadzenie antyniemieckiej kampanii ma jego zdaniem zwiększyć poparcie dla partii rządzącej.

"Gdyby rząd PiS faktycznie chciał sformalizować swoje żądanie, to prędzej czy później musiałby wystąpić o kwotę do (międzynarodowego) sądu. Sprawa ta mogłaby ponownie doprowadzić do zepsucia relacji polsko-niemieckich na dłuższą metę" – podsumowuje "Bild", dodając, że w takiej sytuacji stowarzyszenia wysiedlonych mogłyby zacząć składać pozwy za niezgodne z prawem międzynarodowym wypędzenie z Pomorza, Śląska czy Prus Wschodnich.