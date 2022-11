Ukraińcy przyjechali do Przewodowa. W asyście policji pojechali na miejsce wybuchu rakiety

Przedstawiciele strony ukraińskiej pojawili się w piątek w Przewodowie (woj. lubelskie). W asyście policji udali się na miejsce, gdzie we wtorek eksplodowała rakieta. "Jestem wdzięczny stronie polskiej za udzielenie im dostępu. Będziemy kontynuować naszą współpracę w sposób otwarty i konstruktywny, tak, jak czynią to najbliżsi przyjaciele" - napisał Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy w mediach społecznościowych.

Ukraińscy eksperci pojawili się w Przewodowie w piątek przed godz. 12. Wtedy do miejscowości wjechał najpierw osobowy bus z niebieską rejestracją korpusu dyplomatycznego w Polsce. Jeden z pasażerów był ubrany w czarną kurtkę mundurową z flagą ukraińską i emblematami ukraińskimi. Ukraińcy w eskorcie policji pojechali w kierunku magazynów, w które we wtorek trafiła rakieta. Po pewnym czasie pojawiły się następne samochody, tym razem osobowe na rejestracjach korpusu dyplomatycznego. W nich znajdowały się kolejne osoby w polowych mundurach. Po trzech godzinach pobytu w Przewodowie, kilka tych samych samochodów wracało z miejsca zdarzenia, przejeżdżając przez wieś.

Do wizyty strony ukraińskiej w Przewodowie odniósł się w mediach społecznościowych Dmytro Kułeba , minister spraw zagranicznych Ukrainy. We wpisie na Twitterze potwierdził, że ukraińscy eksperci pracują już na miejscu. "Jestem wdzięczny stronie polskiej za udzielenie im dostępu. Będziemy kontynuować naszą współpracę w sposób otwarty i konstruktywny, tak, jak czynią to najbliżsi przyjaciele" - podkreślił Kułeba.

Minister obrony narodowej: eksperci ukraińscy będą mieli możliwość oględzin

Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył w piątek, że dopuszczenie ukraińskich biegłych do miejsca zdarzenia w Przewodowie oraz ich udział w śledztwie jest "bardzo jasno sprecyzowane" przez prawo międzynarodowe. - Ukraińska strona zwróciła się oficjalnie do Polski o możliwość uczestniczenia w tych procedurach. Jest zgoda, natomiast muszą być zachowane przepisy, które o tym stanowią, gdyż toczy się śledztwo - dodał. Według niego oznacza to, iż "eksperci ukraińscy będą mieli możliwość oględzin". - Natomiast trzeba zachować, bo to jest niezwykle ważne dla ustaleń, procedury dotyczące śledztwa - zaznaczył. Pytany, ile rakiet spadło na terytorium Polski, odpowiedział, że "to też zostanie wyjaśnione przez śledczych".