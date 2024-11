Prezydent, minister obrony, szef NATO i przedstawiciele USA w Redzikowie. Dziś wielkie otwarcie

czytaj dalej

994 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Pierwsi ochotnicy podpisali w Lublinie kontrakty dotyczące wstąpienia do Legionu Ukraińskiego. Szkolenie rozpoczną za kilka dni na jednym z poligonów - jak podano - niedaleko Lublina. Za kilka miesięcy mają trafić na front. Do naboru zgłosiło się ponad 600 osób. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.