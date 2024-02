Prezydent: Ukraina musi odzyskać kontrolę nad wszystkimi międzynarodowo uznanymi terytoriami, również Krymem

Przywrócenie tego prymatu, jak akcentował, "oznacza powrót Ukrainy do jej międzynarodowo uznanych granic, do pełnej kontroli nad terytoriami, które są międzynarodowo uznanymi terytoriami Ukrainy, czyli również Krymu". - Chcę to z całą mocą podkreślić, bo pamiętajmy o tym, że rosyjska agresja na Ukrainę, która w istocie rozpoczęła się w 2014 roku, rozpoczęła się między innymi od okupacji Krymu. I ta okupacja Krymu cały czas trwa. Rosja musi opuścić okupowane tereny Ukrainy. Ukraina musi odzyskać kontrolę nad wszystkimi międzynarodowo uznanymi terytoriami. Taki powinien być koniec tej wojny – powiedział Duda.

Duda: rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany i skarcony

- Rosja nie może wygrać tej wojny. Jeśli wygra, zaatakuje znowu. My, Polacy, mówimy to z całą odpowiedzialnością, my wiemy, co to znaczy rosyjski imperializm, doświadczyliśmy go na przestrzeni ostatnich stuleci kilkukrotnie. 123 lata byliśmy pod rosyjską okupacją, pod rosyjskim zaborem, jeszcze w czasach carskich. Potem znajdowaliśmy się w sowieckiej strefie wpływów. Wiemy, co to znaczy rosyjski imperializm – zaznaczył.