Przybywa amerykańskiego sprzętu w Polsce. Na rzeszowskim lotnisku lądują kolejne maszyny

Z Moskwy płyną sygnały, że działania dyplomatyczne powinny być kontynuowane. To daje podstawy do ostrożnego optymizmu. Do tej pory jednak nie zaobserwowaliśmy ze strony Rosji żadnych oznak deeskalacji w terenie - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.