Lecący z Seulu do tajwańskiego Taizhongu samolot linii Korean Air na wysokości przelotowej odniósł awarię i piloci zmuszeni byli do gwałtownego obniżenia lotu. W zaledwie kilka minut samolot obniżył lot o około ośmiu kilometrów, kilkakrotnie szybciej, niż zwykle robią to samoloty pasażerskie. Po wylądowaniu kilkunastu pasażerów maszyny trafiło z tego powodu do szpitala.