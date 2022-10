Prokuratura Krajowa opublikowała sześć protokołów zeznań wspólnika Marka Falenty w sprawie afery podsłuchowej

Wspólnik Marka Falenty, Marcin W., złożył zeznania w sprawie afery w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku w czerwcu 2021 roku. Według "Newsweeka" to właśnie do Marcina W. miał się zgłosić Falenta w sprawie kontaktu z Rosjanami i z prośbą o zadanie pytania, "czy są zainteresowani nagraniami różnych ważnych osób".

Ziobro reaguje na słowa Tuska

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w reakcji na wypowiedź byłego premiera, poinformował we wtorkowym oświadczeniu dla mediów, że "działając w interesie publicznym podjął decyzję jako prokurator generalny o upublicznieniu relacji (procesowych - red.) pana Marcina W., które dotyczą materii, o których mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Donald Tusk". Według niego zarzuty szefa PO skierowane do prokuratury, którą Ziobro kieruje, są "nieprawdziwe" i "bezpodstawne".

"Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, publicznie postawił poważne oskarżenia wobec prokuratury dotyczące rzekomego zatajania informacji i zaniechań w śledztwie. Powołał się na jeden z protokołów wyjaśnień Marcina W., pomijając inne jego relacje procesowe pozostające w związku z tematem wczorajszej konferencji. Dlatego postanowiłem, że interes publiczny wymaga, by obywatele poznali całość złożonych przez niego relacji dotyczących wątku kryminalno-politycznego w kontekście związków z Rosją" - napisał Ziobro. Dodał, że "w przeciwieństwie do Pana Donalda Tuska prokuratura nie podchodzi do ich treści bezkrytycznie".

Rzeczkowski: te dokumenty w żaden sposób nie potwierdzają, że prokuratora bada, badała wątek szpiegowski

- Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to to, że te dokumenty w żaden sposób nie potwierdzają – absolutnie w żaden sposób, podkreślam - że prokuratora bada, badała wątek szpiegowski w aferze podsłuchowej, że zeznanie Marcina W. złożone w czerwcu ubiegłego roku wywołało jakiekolwiek konsekwencje w postaci działań prokuratury zmierzających do wyjaśnienia, do potwierdzenia czy negowania, do weryfikacji jego zeznań - kontynuował dziennikarz.