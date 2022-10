Narada w BBN z udziałem prezydenta, premiera, ministrów i dowódców wojskowych

czytaj dalej

Fotowoltaika zanotowała największy przyrost mocy zainstalowanych w OZE - o 184,3 procent. Na koniec sierpnia 2022 roku moc zainstalowana w prosumenckich mikroinstalacjach wynosiła ponad 8,2 gigawata. - To dwa Bełchatowy na dachach Polaków - powiedziała we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Z drugiej strony rośnie liczba odmów przyłączania do sieci instalacji OZE.