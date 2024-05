Absolwenci szkół średnich podeszli dziś do ostatniej obowiązkowej pisemnej matury na poziomie podstawowym - z języka obcego nowożytnego . Większość maturzystów wybrała angielski. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9. Około pół godziny później w internecie zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy maturalnych. Do podobnej sytuacji doszło dzień wcześniej po rozpoczęciu egzaminu z matematyki oraz we wtorek na egzaminie z języka polskiego.

Zdjęcia matury w sieci. Komentarz CKE

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w rozmowie z portalem tvn24.pl potwierdził, że sprawa zdjęć matury z matematyki została zgłoszona przez CKE na policję. - Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zdający nie powinien wnosić na salę urządzenia telekomunikacyjnego, a zespół nadzorujący powinien pilnować, żeby takie urządzenie nie było wniesione. Ten zespół nadzorujący nie pilnował, więc należy ustalić, kto to zdjęcie umieścił, kto je zrobił. Jeżeli uda się to ustalić, trzeba wyciągnąć konsekwencje w stosunku do zdającego i zespołu nadzorującego - wyjaśnia dyrektor CKE.

Zdjęcie arkusza w sieci - unieważniona matura

Do zdarzenia doszło w jednym z liceów dla dorosłych. - Dyrektor szkoły został poproszony o napisanie wyjaśnień, jak do tego doszło, że zespół nadzorujący nie wykonał swoich obowiązków. Nie da się podczas egzaminu wyciągnąć telefonu i zrobić zdjęcia tak, by nikt tego nie widział. To niewykonalne - mówił we wtorek Smolik. Przekazał, że maturzysta może przystąpić do pozostałych egzaminów maturalnych, ale i tak w tym roku nie zda matury, gdyż w przypadku unieważnienia egzaminu można do niego przystąpić dopiero za rok.