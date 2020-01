Grodzki po spotkaniu z Pelosi: to była rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości

Rozmawialiśmy o fundamencie demokracji, jakim jest poszanowanie różnorodności ludzi i różnych poglądów - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu w Krakowie z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi. Jak dodał, była to rozmowa ludzi, "którzy dzielą podobne wartości".

Amerykańska polityk przyjechała we wtorek po południu na teren lotniska w Krakowie-Balicach. W części wojskowej lotniska Pelosi spotkała się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, któremu towarzyszyli senatorowie Bogdan Klich i Marcin Bosacki oraz były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf.

Grodzki: to była rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości

- To była rozmowa nie tylko mniejszego alianta z silnym aliantem, nie tylko mniejszego partnera z największym mocarstwem świata. Ale to była przede wszystkim rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości: poszanowanie demokracji, poszanowanie praw człowieka, praworządność, poszanowanie godności każdej istoty ludzkiej, poszanowanie różnorodności poglądów. Krótko mówiąc: poszanowanie demokracji w jej najlepszym, najzdrowszym wydaniu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Mówił też, że członkowie polskiej delegacji podkreślali długie związki między narodami polskim i amerykańskim i to jak ważne jest dla Polski wsparcie USA od prezydentury Ronalda Reagana po współczesność, jeśli chodzi o "wspieranie naszej młodej demokracji".

- Rozmawialiśmy o fundamencie demokracji, jakim jest poszanowanie różnorodności ludzi i różnych poglądów: lewicowych, prawicowych, centrowych, ale spierających się w ramach demokracji, a nie poza jej ramami - powiedział Grodzki, zaznaczając, że to zostało bardzo mocno podkreślone.

Tematem rozmów były także relacje polsko-amerykańskie. - Wyraziliśmy zadowolenie ze zniesienia wiz po długim procesie dochodzenia do tego radosnego faktu - powiedział marszałek Senatu.

Obawy o przemówienie Putina w Jerozolimie

Senator Marcin Bosacki mówił, że na spotkaniu wymieniono spostrzeżenia, co do tego, jak prezydent Rosji Władimir Putin "próbuje siać podziały w ramach świata Zachodu oraz w poszczególnych krajach". - W rozmowie z panią Pelosi podkreślałem, że mam nadzieję, że prezydent Putin nie będzie używał swojego przemówienia w Jerozolimie do tego typu działań - powiedział Bosacki.