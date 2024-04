Prof. Wróbel: można twierdzić, że ma się immunitet, ale fakty są inne

- Każdy broni się tak, jak może. Istnieje prawo do obrony, powinniśmy go wzmacniać. A być może jest tam jakieś tło polityczne jeszcze, ale w to nie wnikam - zaznaczył sędzia. - Jeżeli niektórym wydaje się, że świat wygląda inaczej - niektórzy mają bardzo radykalne poglądy na to, jak wygląda kula ziemska - no to co na to poradzimy? Rozumiem, że gdzieś tam w głębi ducha wszyscy, którzy oceniają porządek prawny i to, jak on wygląda, doskonale zdają sobie z tego sprawę, jakie są fakty prawne - dodał.