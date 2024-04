Jesteśmy cały czas na wojnie z PiS-em o rozliczenie tego, co się działo przez osiem lat. I czasami jest tak, że na tym froncie różni żołnierze są na różnych odcinkach - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, jednocześnie jeden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. O kierowaniu przez niego resortem mówił, że "jeżeli to było pięć minut, to bardzo intensywne pięć minut".

Termin rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego upływa 2 maja. W środę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach. Znaleźli się wśród nich także obecni ministrowie rządu - Bartłomiej Sienkiewicz, Borys Budka i Marcin Kierwiński.

Kierwiński: czasami jest tak, że różni żołnierze są na różnych odcinkach frontu

Więcej o swoim starcie w eurowyborach Kierwiński mówił w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24.

- My jesteśmy cały czas na wojnie z PiS-em, wojnie o przyzwoitość, praworządność, o rozliczenie tego, co się działo przez osiem lat. I czasami jest tak, że na tym froncie różni żołnierze są na różnych odcinkach. Przez pięć miesięcy miałem zaszczyt i przyjemność pracować w rządzie pana premiera Donalda Tuska. Bardzo wiele rzeczy, jeżeli chodzi o czyszczenie spraw w policji, chociażby rozliczanie, udało się zrobić. Myślę, że większość rzeczy jest naprowadzona na właściwy kierunek - mówił szef MSWiA.

O kierowaniu przez niego resortem spraw wewnętrznych i administracji mówił, że "jeżeli to było pięć minut, to bardzo intensywne pięć minut".

Zapytany, kiedy poda się do dymisji, odparł, że - zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska - rekonstrukcja rządu nastąpi 10 maja. Z kolei na pytanie o to, czy jego następcą może zostać Tomasz Siemoniak, dotychczasowy koordynator służb specjalnych, odparł: - Jeżeli chodzi o kompetencję, tak. Ale czy to będzie Tomasz Siemoniak, to już zdecyduje pan premier.

Gość TVN24 pytany, czy onejmując tekę szefa MSWiA wiedział, że jego misja może potrwać tylko do wyborów do europarlamentu, odpowiedział, że nie zakładał, że to jest na pięć miesięcy. - Natomiast to jest decyzja, która w sposób oczywisty jest efektem mojego dialogu z panem premierem Donaldem Tuskiem.

Kierwiński: chcę wykorzystać swoje doświadczenie

Kierwiński mówił także, że jeżeli uzyskałby mandat do PE, to chciałby zająć się kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Wczoraj pan premier Donald Tusk bardzo jasno mówił, że jednym z kluczowych zagadnień będzie kwestia bezpieczeństwa i także zmiany optyki Unii Europejskiej na pakt migracyjny, na to, co dzieje się na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Po tych kilku miesiącach dość intensywnej pracy, także z nowym komendantem Straży Granicznej nad rozbudową zapory (na granicy z Białorusią - red.), chcę to doświadczenie wykorzystać także, żeby rozmawiać o tym w Parlamencie Europejskim - mówił gość "Kropki nad i".

- Musimy przywrócić trochę Unię Europejską w Polsce i Polskę w Unii Europejskiej. To jest wielka szansa i wielka nadzieja, także w tych trudnych czasach - dodał.

