Siewierska-Chmaj o sprawie Mejzy: Ten rząd nas znieczulił. Mamy aferę za aferą, dzień w dzień

czytaj dalej

Ginekolożka Anna Parzniewska odniosła się do planowanej kontroli wojewódzkiej konsultant do spraw położnictwa i ginekologii w Szpitalu Bielańskim. Jej zdaniem niepokojący jest fakt, że wybrano do niej placówkę, która "działa na korzyść pacjentkom, mimo niekorzystnego prawa aborcyjnego". - Nie sądzę, żeby była to forma śledzenia pacjentek, gdyż zgodnie z polskim prawem kobieta, która dokonuje aborcji jest niekaralna. Myślę, że głównie tyczy się to pracy lekarzy - zaznaczyła w "Faktach po Faktach" w TVN24.