Latają w kierunku krajów nadbałtyckich, stacjonują w Łasku. Amerykańskie myśliwce F-15 w Polsce

Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik separatystycznych należących do Ukrainy i polecił, by do Doniecka i Ługańska skierować "siły pokojowe". Zachodni sojusznicy potępili te decyzje i zapowiedzieli nałożenie sankcji. Ukraińska armia poinformowała, że w ciągu doby w wyniku ostrzałów separatystów zginęło dwóch żołnierzy, a 12 zostało rannych. Doszło też do rozmowy telefonicznej szefów sztabów sił zbrojnych Ukrainy i Białorusi. W tvn24.pl relacjonujemy bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji wokół Ukrainy.