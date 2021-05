"Widać, że ludziom brakowało kontaktów. Dziwi swoboda i niefrasobliwość w tłumach"

W związku z poluzowaniem części obostrzeń o północy ogródki gastronomiczne zapełniły się osobami spragnionymi spotkań. Były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz i Małgorzata Musiał-Bzowska z Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń przestrzegali w programie "Dzień po dniu" w TVN24 , by zachować ostrożność w kontaktach, bo wirus nadal jest aktywny w środowisku.

Zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką na świeżym powietrzu, otwarte ogródki w restauracjach i nowe regulacje dotyczące limitu osób korzystających z transportu publicznego - to najważniejsze zmiany w obostrzeniach , które zaczęły obowiązywać w sobotę.

Po długich miesiąca oczekiwań w Polsce od soboty otwarte zostały ogródki lokali gastronomicznych. Restauratorzy nie kryją radości i mają nadzieję, że to będzie dobry początek powrotu do normalności. - Ludzie byli spragnieni kontaktów, wyjścia z domu, radowania się, dlatego ja z uśmiechem patrzyłem na radość ludzi - stwierdził w programie "Dzień po dniu" w TVN24 były Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.

- Z drugiej strony powinni uważać na to, żeby ta radość nie była chocholim tańcem, czyli żeby to nie przyniosło odwrotnego efektu. Wiem, że nawet w tej branży wśród właścicieli gastronomii byli tacy ludzie, którzy nie przeżyli kontaktu z wirusem - dodał.

- Musimy pamiętać o tym, że powinniśmy wracać do normalności, starać się żyć normalnie, ale zdawać sobie sprawę z tego, że wirus nadal jest w środowisku. On nadal będzie powodował zachorowania, nadal będzie powodował zgony, a od naszego zachowania będzie zależało między innymi to, jak dużo tych zachorowań i zgonów będzie - podkreślił Posobkiewicz.