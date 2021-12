Tutaj nie zaszczepił się nawet co trzeci mieszkaniec. Gmina i tak dostała nagrodę, zdziwiony jest nawet wójt

Milion złotych w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie "Rosnąca odporność" trafi do budżetu gminy Wielopole Skrzyńskie na Podkarpaciu. Konkurs miał promować szczepienia przeciwko COVID-19, dlatego zadziwiać może fakt, że pieniądze trafiły do gminy, w której szczepionkę przyjęło zaledwie 28,1 procent mieszkańców. - Do głowy mi nie przyszło, że możemy wygrać - przyznaje zdziwiony wójt.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w ramach konkursu "Rosnąca Odporność", którego budżet wyniósł 540 milionów złotych przyznano pieniądze samorządom, w których odsetek zaszczepionych jest dużo niższy niż średnia krajowa. Pieniądze - jak opowiada Konrad Borusiewicz, reporter TVN24, który zajął się sprawą - trafiały do samorządów, w których odsetek osób zaszczepionych najbardziej zwiększył się na tle całego powiatu od sierpnia do października.

W ten sposób główną nagrodę zgarnęła gmina Wielopole Skrzyńskie, w których zaszczepionych przybyło w ostatnim czasie o 4,93 punktu procentowego - najwięcej w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Zaskoczony, ale bardzo zadowolony wójt

- Ja nawet nie wiedziałem o tym konkursie rządowym - mówi przed kamerą TVN24 wójt Marek Tęczar. Podkreśla, że słyszał o tym, że gminy, w których będzie najwięcej osób zaszczepionych mają być nagrodzone. W związku z małą popularnością szczepionek samorządowiec przyznaje, że "nawet do głowy mu nie przyszło", że jego gmina może liczyć się w takich konkursach.

Samorządowiec zaznacza jednak, że niespodziewany zastrzyk gotówki będzie dobrze wykorzystany.

- To jest oczywiście wspaniała sprawa. Milion złotych to nie są byle jakie pieniądze, to dla naszej gminy są bardzo duże pieniądze. Myślę, że jakoś je pozytywnie spożytkujemy - przyznał Tęczar.

Są w ogonie, dostali nagrody

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" pieniądze trafiły też między innymi do gminy Sędziszów Małopolski (szczepionkę przyjęło 34 procent mieszkańców) czy Ostrów (33 procent zaszczepionych).

Wielopole Skrzyńskie w ogólnopolskim rankingu najlepiej zaszczepionych gmin zajmuje 2462 miejsce na 2477 wszystkich gmin. Ostrów plasuje się na 2381 miejscu, a Sędziszów Małopolski - na 2350.

"Niesprawiedliwe reguły konkursu"

Gazeta Wyborcza informuje, że zapytała Kancelarię Prezesa Rady Ministrów o to, kto wymyślił reguły konkursu "Rosnąca odporność".

"W nadesłanej do 'Wyborczej' odpowiedzi KPRM przekonuje, że 'konkursy samorządowe Narodowego Programu Szczepień były wielokrotnie przedmiotem rozmów i debat prowadzonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego', a strona rządowa wdrożyła większość sugestii strony samorządowej" - informuje "Gazeta Wyborcza".

Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi przesłanej "Wyborczej" wskazuje, że "konkurs 'Rosnąca Odporność' był tylko jednym z konkursów mających na celu popularyzację szczepień ochronnych przeciw COVID-19".

Samorządowcy mówią jednak o braku konsultacji. - Gdyby tak było, sprawa zostałaby wcześniej nagłośniona, bo reguły tego konkursu są po prostu niesprawiedliwe - podkreśla w rozmowie z dziennikiem Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Milion trafił do gminy Wielopole Skrzyńskie

